Rise of the Ronin detalha ao pormenor os níveis de dificuldade

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou um novo vídeo sobre o processo de desenvolvimento do combate de Rise of the Ronin™, o aguardado novo título ambientado no Japão do estúdio Team Ninja, que chegará em exclusivo à PlayStation®5 no próximo dia 22 de março.No vídeo, que pode ser visto aqui, o estúdio revelou os três níveis de dificuldade do jogo (fácil, normal e difícil), que oferece um sistema de combate acessível, e ao mesmo tempo profundo, que combina armas de fogo e armas brancas à escolha dos jogadores.Para conhecerem mais detalhes, os jogadores podem ver o vídeo aqui ou consultar este artigo do Blog Oficial da PlayStation®, que também detalha os estilos de combate de cada clã e a sua inspiração nas artes marciais históricas.Além disso, é de realçar que esta semana o estúdio partilhou um novo trailer que mostra a beleza e a variedade dos cenários que os jogadores poderão percorrer no jogo: a cavalo, a planar e combinando ambas as fórmulas – o que confere dinamismo à exploração do mundo aberto que a Team Ninja recriou.Em Rise of the Ronin™, os jogadores terão a liberdade de escolha não só para se deslocarem pelo Japão do século XIX, mas também para criarem laços e estabelecerem vínculos com outras personagens, o que terá impacto na forma como a história se desenrola. Poderão escolher a fação a que se querem aliar: Sabaku (pró-xogunato), Tobaku (anti-xogunato) e Obei (forças ocidentais). Também podem agora obter avatares PSN das personagens principais de cada fação.Rise of the Ronin™ chegará em exclusivo à PlayStation®5 a 22 de março. O título foi desenvolvido pelo lendário estúdio Team Ninja (Nioh, Ninja Gaiden) e oferece uma viagem fascinante pelo Japão do século XIX. Já está disponível para reserva nos pontos de venda habituais, na PlayStation Direct e PlayStation®Store.