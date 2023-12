Rise of the Ronin disponível no dia 22 de março

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Rise of the Ronin™, o próximo videojogo exclusivo para a PlayStation®5 desenvolvido pela Team Ninja, estará disponível a partir de 22 de março do próximo ano. Reservas estarão disponíveis a partir de quinta-feira da próxima semana, dia 14 de dezembro. Anúncio foi feito durante a transmissão dos The Game Awards.

Rise of the Ronin™ foi uma das grandes surpresas da noite depois de ter recebido um trailer espetacular centrado na história do jogo, que transportará os jogadores para uma época crucial para o Japão e o Ocidente: o fim do período Edo e o fim do Xogunato Tokugawa.

Neste primeiro trailer, Rise of the Ronin™ mostra algumas das características da lendária jogabilidade que a Team Ninja está habituada a desenvolver, bem como algumas das principais características da exploração do mapa, as armas de que os jogadores irão usufruir ao longo do jogo, as múltiplas opções e a variedade de combate no título e outras pistas importantes de jogabilidade.