Rise of the Ronin estreia “O Começo”

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que já está disponível o primeiro episódio de Behind The Scenes de Rise of the Ronin™, o aguardado novo título ambientado no Japão do estúdio Team Ninja, que apresenta um vasto mundo aberto cheio de combates e uma história complexa inspirada em acontecimentos históricos. O vídeo, que se chama "O Começo" e pode ser visto aqui com legendas em português, apresenta vários membros do estúdio de desenvolvimento, bem como personalidades que estiveram envolvidas na criação do jogo, e dá algumas indicações sobre a história e a jogabilidade do título.

Durante os mais de 8 minutos de "O Começo", e através dos comentários de Fumihiko Yasuda, diretor e produtor do jogo, Yoshinori Kobayashi - CG Director da Koei Games-, e do guionista e diretor de cinema Keishi Otomo, os jogadores podem ver a importância da componente histórica do jogo, assim como ter uma nova visão sobre a importância do combate no jogo.

Para além da componente histórica do título, do seu fascinante mundo aberto e do excelente acabamento dos aspetos de jogabilidade, o estúdio de desenvolvimento está empenhado em garantir que todos os elementos de Rise of the Ronin™ têm peso e importância. A este respeito, o compositor Inon Zur e o diretor de som da Koei Games, Yojiro Yoshimatsu, também dão algumas indicações sobre os instrumentos utilizados na banda sonora do título e falam da importância da música na transmissão de sentimentos aos jogadores.

Em Rise of the Ronin™, os jogadores terão a liberdade de escolha não só para se deslocarem pelo Japão do século XIX, mas também para criarem laços e estabelecerem vínculos com outras personagens, o que terá impacto na forma como a história se desenrola. O título chega no próximo dia 22 de março em exclusivo para a PlayStation®5, e está disponível para reserva em todas as edições através dos pontos de venda habituais, PlayStation Direct e PlayStation®Store.