A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Rise of the Ronin™ já está disponível para reserva. Desenvolvido pelo estúdio Team Ninja, este título é o próximo videojogo exclusivo para a PlayStation®5 e será lançado no dia 22 de março do próximo ano.

O jogo transporta os jogadores para o Japão do século XIX onde, após três séculos de opressivo domínio do Xogunato Tokugawa, os Navios Negros do Oeste avançam sobre as fronteiras do Japão e o país entra em tumulto. Por entre o caos da guerra, doença e instabilidade política, um guerreiro sem nome desbrava o seu caminho e o futuro do país está nas suas mãos.

Em Rise of the Ronin™, os jogadores serão um Ronin, um samurai sem mestre, dono do seu destino. Verão a história desdobrar-se de diferentes formas, em função das decisões que tomam e das personagens a quem se decidem juntar pelo caminho. Tomarão decisões críticas para as suas missões, como assassinar ou proteger pessoas importantes, e modelarão o curso da história através de um complexo sistema de escolha múltipla. Sabe mais aqui. Vê aqui um trailer revelado recentemente, que mostra algumas das características da lendária jogabilidade que a Team Ninja está habituada a desenvolver, bem como algumas das principais características da exploração do mapa, as armas de que os jogadores irão usufruir ao longo do jogo, as múltiplas opções e a variedade de combate no título e outras pistas importantes de jogabilidade.

De lembrar que Rise of the Ronin™ chegará em exclusivo à PlayStation®5 a 22 de março de 2024. O jogo contará com duas edições, sendo que ambas já se podem reservar tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation Direct e PlayStation®Store:

Rise of the Ronin™ - Edição Standard (física ou digital): disponível por 79,99€ (PVP Recomendado) – inclui o jogo completo para a PlayStation®5;

Rise of the Ronin™ - Edição Digital Deluxe: disponível por 89,99€* (PVP Recomendado) – inclui o jogo completo para a PlayStation®5, Cajado do ninja Iga, Espadas duplas Toyokuni, conjunto de armadura guerreiro Bando, conjunto de traje formal japonês, livro de arte digital e banda sonora digital;

Aqueles que fizerem reserva do jogo receberão o seguinte:

Acesso antecipado a quatro estilos de combate, incluindo:Hayabusa-ryu para Catana.

Hayabusa-ryu para Naginata.

Nioh-ryu para Catana.

Aisu Kage-ryu para Catana.

Acesso antecipado à catana dos ninja Iga.

Acesso antecipado ao conjunto de armadura dos ninja Iga