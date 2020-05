Rise of Zoulth: Cresce e expande o teu império

Rise of Zoulth é um jogo 3D top-down tower offense desenvolvido pelo Blue Lamp Studios, composto por André Santos e Ianis Arquissandas.

Actualmente encontram-se a desenvolver o jogo Rise of Zoulth, para PC, Android Mobile e Playstation 4.

A raça Zoulth’An encontrava-se quase à beira da extinção. A rainha Zoulth’Kro, enviada numa cápsula para um planeta distante, e encontrando-se sozinha no universo, está encarregada de garantir a sobrevivência da sua espécie, através da conquista de novos planetas.

Joga com a rainha enquanto ela expande o seu império:

- Aumenta o teu exército: converte tropas inimigas nas tuas próprias tropas, usando o poder de assimilação da rainha Zoulth’Kro;

- Destrói os teus inimigos: aniquila tudo a tua passagem ou conquista pontos estratégicos das bases inimigas;

- Explora vários planetas: cada planeta tem o seu próprio bioma e diferentes inimigos, que devem ser analisados antes de realizares o teu ataque.

Rise of Zoulth é um tower offense em top down view, que apresenta um desafio a nível estratégico fora do comum. Segundo Ianis Arquissandas, "A mecânica de assimilação da rainha é algo inovador e que o jogador poderá assim criar estratégias únicas para cada situação."

André Santos, game developer, acrescenta: "A nossa intenção é explorar o género tower offense, pois é pouco conhecido, mas tem um enorme potencial".

Rise of Zoulth, cerca cidades e conquista planetas, torna as tropas inimigas no teu exército! Cresce e expande o teu império, garantindo a sobrevivência da tua raça neste jogo tower offense repleto de desafios.