A Worten Game Ring vai ser a arena de gaming do Rock in Rio-Lisboa 2018. Da parceria entre o evento e a Worten nasce a primeira arena de gaming a integrar um festival, em Portugal. Trata-se de um conteúdo inovador que, durante os meses que antecedem o Rock in Rio-Lisboa, vive no universo digital (www.wortengamering.pt) e, em junho, ganha forma na Cidade do Rock, com espaços físicos.

"Vamos dotar o Rock in Rio-Lisboa com os conteúdos e os desafios que temos online, desde setembro do ano passado, na plataforma wortengamering.pt, que conta com a inscrição de dezenas de milhares de gamers", explica Mário Pereira, administrador da Worten. "Com a nossa presença no Rock in Rio-Lisboa, conseguimos estar ainda mais próximos de uma comunidade que é cada vez mais nossa. Worten Game Ring é uma marca muito recente, mas já de referência na área do gaming e estamos, por isso, muito satisfeitos por podermos apresentar os melhores conteúdos dessa área no maior festival de entretenimento em Portugal", acrescenta.

Para Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio, "em setembro de 2017, o Rock in Rio elevou a experiência a um outro patamar, trazendo para dentro do evento novas indústrias – como o gaming –, indo ao encontro daquilo que o nosso público gosta de fazer nos seus momentos de lazer". Roberta Medina explica que "uma das maiores indústrias de entretenimento do mundo é a indústria de gaming. Das 700 mil pessoas que passaram pela Cidade do Rock no Rio de Janeiro, 350 mil frequentaram as arenas de gaming do recinto! Temos a certeza de que a parceria com a Worten, no Rock in Rio-Lisboa, vai tornar a experiência do público ainda mais completa e que o Rock in Rio vai trazer para a indústria de gaming em Portugal um público mais amplo". O Rock in Rio-Lisboa acontece nos dias 23, 24 de junho (sábado e domingo) e 29, 30 de junho (sexta-feira e sábado), no Parque da Bela Vista, mas o Worten Game Ring começa já hoje a dinamizar os gamers portugueses. "Conquista o Rock in Rio" é o desafio que a Worten lança aos portugueses e que, ao longo dos meses que antecedem o festival, vai ser composto por vários challenges que culminarão na arena de jogos da Cidade do Rock – Worten Game Ring Arena –, com capacidade para mais de 200 gamers, onde se irão realizar finais de torneios, demos, atuações de youtubers e outras performances relacionadas com o gaming, sempre in loco. "Conquista o Rock in Rio": Quatro meses de desafios A partir de agora, e até à abertura de portas do Rock in Rio-Lisboa, os gamers portugueses vão ser desafiados, através da plataforma www.wortengamering.pt, a participarem em diversas provas: desde desafios, lançados por youtubers, nos mundos físico e virtual, a competições nos melhores jogos da atualidade (exemplos: CS:GO, FIFA, LoL, etc.) com várias categorias de prize money. Convém jogar muito e bem, pois os melhores gamers acumulam rings (a "moeda" exclusiva da plataforma), que podem ser trocados por vários produtos – desde acessórios e computadores de gaming, até uma edição limitada de bilhetes para a 8.ª edição do Rock in Rio-Lisboa. Os melhores vão jogar as finais dos torneios no Worten Game Ring Arena, no festival. Mas há outros desafios: via plataforma wortengamering.pt e nos canais próprios dos youtubers que são uma referência para este target (exemplos: Windoh e Ric Fazeres), são lançados, ao longo destes quatro meses, vários desafios sempre na lógica de: "Joga em wortengamering.pt, ganha rings e troca-os por produtos que temos na store do site". Também já estão online as inscrições para Worten Game Ring Cup CS:GO, cuja final irá acontecer no Worten Game Ring Arena da Cidade do Rock, com um prize money de 5000 euros.



Autor: João Seixas