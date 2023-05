ROG Ally revelada com especificações e performance detalhadas

A Republic of Gamers (ROG) tem o orgulho de anunciar o lançamento da Ally, uma nova consola portátil para jogos Windows incrivelmente poderosa. Equipada com o novo processador de topo AMD Ryzen Z1 Extreme, a ROG Ally permite jogar com facilidade títulos AAA e títulos indie em Full HD 1080p. A ROG Ally estará disponível para venda a nível mundial a 13 de junho de 2023 por apenas 799,99 euros, com pré-encomendas a iniciar no dia 11 de maio. Com um apoio robusto e parcerias em toda a indústria, a Ally está preparada para ser a derradeira máquina gaming portátil.

Jogos AAA Full HD na palma da tua mão

A ROG Ally é uma verdadeira consola portátil da nova geração, que oferece jogos Full HD em qualquer lugar, capaz de executar até títulos AAA modernos de forma mais rápida e suave do que qualquer outra consola portátil no mercado. Uma vez que executa o Windows 11, permite desfrutar de qualquer jogo de qualquer plataforma e inclui 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate assim que sai da caixa. Joga a solo, liga-te a uma TV para jogares com amigos, ou dá o pontapé de saída com o conjunto de GPUs externas ROG XG Mobile para uma experiência gaming verdadeiramente de topo.

Desempenho versátil ao preço certo

Tempo para MIM: A ROG Ally leva os gaming portátil a novos limites. Com um ecrã Full HD e hardware capaz de 60 FPS em muitos dos títulos mais recentes, a ROG Ally proporciona uma experiência on-the-go que irá satisfazer os jogadores de todos os tipos. Em comparação com a resolução de 720p de dispositivos concorrentes, a ROG Ally oferece uma imagem e clareza de movimentos superiores graças ao seu painel Full HD e à tecnologia AMD FreeSyncTM Premium.

Destaques:

Jogos AAA Full HD na palma da mão: O hardware da nova geração proporciona uma experiência portátil imbatível.

Desempenho versátil ao preço certo: Joga a solo ou com os teus amigos por apenas 799,99 euros, com pré-encomenda a partir de 11 de maio.

Joga todos os teus jogos: Suporta qualquer título Windows da Steam, Epic, Xbox Game Pass e muito mais.

Disponibilidade e preços:

O ASUS ROG Azoth estará disponível com pré-encomenda a partir de 11 de maio por 799,99 euros.