Roller Champions vai chegar a todas as plataformas

Anunciado pela Ubisoft na E3 2019, Roller Champions foi inicialmente confirmado para PC mas a empresa francesa revelou que vai também chegar à Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e aos dispositivos móveis.

O videojogo teve a sua primeira demo disponível na Uplay entre 10 e 14 de junho do ano passado e vai ter outra agora, novamente no PC, entre os dias 11 e 23 de março, para quem se registar no site oficial. Diferente da anterior, vai contar com personalização de personagem, uma nova arena e jogabilidade melhorada. Os participantes recebem ainda recompensas exclusivas e que vão poder utilizar quando sair a versão completa do jogo.

Roller Champions será free-to-play e vai chegar este ano mas ainda não tem uma data definida.





Autor: Filipe Silva