Rui e Gil avançam para a decisão do título no Red Bull Flick Portugal 2022

Está encontrada a primeira dupla que marcará presença no derradeiro jogo que definirá quem será o vencedor da presente edição do Red Bull Flick Portugal 2022. Rui e Gil justificaram o favoritismo que tinham antes do início da partida e bateram os EzClap por uns claros 2-0, retirando assim a possibilidade de um terceiro mapa para decidir quem iria avançar na série.Os mapas escolhidos para este duelo foram City Palace e Wi-nG, dois exclusivos da nova edição da Red Bull Flick 2022, que não receberam muitos elogios por parte de Shr27. "Não gosto destes mapas, prefiro os da primeira edição, eram muito melhores", começou por dizer um dos vencedores do primeiro duelo de hoje, assumindo que, se pudesse, "mudava tudo" no quinteto de mapas escolhidos para esta edição.Confiante pelo triunfo, Shr27 assumiu que EzClap entraram a medo no jogo, algo que acabou por lhes condicionar as possibilidades em avançar. "Pensava que ia ser um jogo mais difícil, não sei se estavam com medo...", atirou, esperando uma vitória dos Depression frente aos Powerrangers. "Acho que vão ganhar fácil", referiu.Sobre o evento, Shr27 só teve elogios a fazer à organização. "Está a ser uma experiência agradável, a Red Bull está a proporcionar-nos tudo o que precisamos", disse, antes de terminar com uma mensagem para os adversários que vão defrontar na final da competição: "Tenham pena de nós."A próxima partida está prestes a começar.A final está agendada para as 16h45, mas o horário poderá sofrer alterações mediante do resultado obtido no embate entre Depression e Powerrangers.