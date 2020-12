Ruined King: A League of Legends Story já tem trailer

Durante os The Game Awards foi revelado o primeiro trailer do Ruined King: A League of Legends Story pela Riot Forge e Airship Syndicate.

A recente aposta da Riot Forge foi anunciada para consola e PC, com lançamento no próximo ano.

Durante a cerimónia, foi também anunciado que a Riot Games ganhou os prémios de Esports Event, com o League of Legends World Championship 2020, e Esports Game, com o League of Legends.