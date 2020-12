Rush B Strikers venceu Valorant FPS All-Star Portugal

Durante este domingo, a equipa RUSH B STRIKERS venceu o VALORANT FPS All-Star Portugal, o primeiro torneio oficial Riot Games de VALORANT realizado em Portugal. Este evento contou com a participação de 6 equipas provenientes dos mais diferentes jogos do estilo FPS, juntando assim comunidades distintas pela competição e entretenimento.

A equipa dos RUSH B STRIKERS foi formada exclusivamente para este torneio, fazendo parte dela o Diogo "DIXON" Santos, Renato "renatoohaxx" Gonçalves, Carlos "k0mpa" Nunes, Pedro "abr" Abrunhosa e João "KILLDREAM" Ferreira. Os RUSH B STRIKERS enfrentaram os PINÃTA LOOTERS na final, ganhando 2-1 num Bo3 que surpreendeu bastante os casters e os restantes participantes.

Ainda sobre a final, o Bind foi o primeiro mapa e os RUSH B STRIKERS conseguiram o resultado 13-8. O segundo jogo teve lugar no Ascent, no qual os PINÃTA LOOTERS se mostraram dominantes e conseguiram vencer por 13-3. No último mapa, Split, o jogo esteve bastante próximo entre as duas equipas, ganhando cada um uma ronda sucessivamente, mas os RUSH B STRIKERS acabaram por conseguir a vitória, tornando-se assim os Campeões do VALORANT FPS All-Star Portugal.

Este torneio sucede o Evento de Lançamento do VALORANT em Portugal, evento totalmente digital que ocorreu em junho, reunindo streamers, youtubers, jogadores profissionais e jornalistas da área em 2 dias repletos de jogos e discussões relacionadas com o tactical shooter da Riot Games.

Podes ver o VOD do torneio no canal oficial da Twitch do VALORANT PORTUGAL em twitch.tv/valorant_pt