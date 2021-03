Sackboy: Uma Grande Aventura nomeado para os BAFTA Games Awards 2021

A Sumo Digital anuncia que Sackboy: Uma Grande Aventura está nomeado nas categorias de "Melhor Jogo Britânico", "Melhor Jogo de Família", "Melhor Jogo Multijogador" e "Melhor Música" nos BAFTA Games Awards 2021. Para além disto, importa ainda mencionar que o título recebeu um novo vídeo onde os compositores do jogo revelam como criaram o tema musical principal deste exclusivo PlayStation®, que já está disponível tanto para a PlayStation®4 como para a PlayStation®5.

No vídeo chamado "Sackboy: Uma Grande Aventura | Compondo o Tema Musical Principal | PS5" Joe Thwaites, responsável de áudio do título, admite que "o Sackboy não tinha o seu próprio tema musical, e isso era algo que decidimos mudar logo no arranque do projeto", acrescentando que ele e Jay Waters colaboraram numa série de melodias para entregar aos vários compositores do jogo, para que eles pudessem integrar essas melodias nas suas faixas.

"Pegávamos nas paletas sonoras e nas instrumentações que eles usavam nas faixas e depois incorporávamo-las no tema. Assim, o tema acabou por ser uma mistura de todos estes estilos e sons diferentes e é isso que lhe e dá a emoção e a alegria que estamos a tentar transmitir", disse ainda, acrescentando que o tema musical principal de Sackboy: Uma Grande Aventura está dividido em três melodias principais que tocam ao longo do jogo.

Para além disto, Joe Thwaites conta ainda que a peça central do jogo é Sackboy e, a propósito do protagonista, diz: "Queríamos potenciar o seu encanto e humor com um tema musical que fosse memorável e novo, mas ao mesmo tempo que trouxesse um toque de nostalgia que os fãs de há muito tempo pudessem reconhecer".

Sackboy: Uma Grande Aventura é um jogo de plataformas em 3D que traz de volta à ação um dos heróis mais representativos da PlayStation®, e que já está disponível tanto para a PlayStation®4 como para a PlayStation®5, consola esta onde os jogadores poderão, entre outras coisas, experimentar os níveis musicais do título e ouvir o Artemundo a ganhar vida ao seu redor de forma mais imersiva graças ao Tempest 3D AudioTech.