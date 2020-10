Sackboy: Uma Grande Aventura recebe trailer de história

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou hoje um trailer de história de Sackboy: Uma Grande Aventura, o próximo jogo de plataformas em 3D, que traz de volta à ação um dos heróis mais representativos da PlayStation®. No vídeo é possível ver os diferentes cenários do Craftworld e ainda alguns inimigos que Sackboy terá de enfrentar ao longo desta aventura.

Em Sackboy: Uma Grande Aventura, desenvolvido pelo estúdio Sumo Digital, o malvado Vex (um ser quase mítico nascido do caos e do medo) raptou os amigos do Sackboy e está a forçá-los a trabalhar na construção do seu Inversor. Este dispositivo diabólico transformará o Craftworld, uma terra de pura imaginação e sonhos inocentes numa paisagem inóspita habitada por pesadelos.

Aqui, apenas os mais corajosos, destemidos, cavalheirescos e, claro, galantes poderão salvar o dia numa corrida contra o tempo cheia de perigos e tão dramática que quase nem dá para explicar por palavras.

Os jogadores poderão partir sozinhos ou na companhia dos seus amigos mais corajosos numa série de aventuras através de montanhas cobertas de neve, selvas densas, reinos subaquáticos e até mesmo colónias espaciais.

Sackboy: Uma Grande Aventura chegará à PlayStation®4 e à PlayStation®5 no próximo dia 12 de novembro. O jogo contará com uma Edição Standard, que estará disponível nesse mesmo dia para ambas as consolas por 69,99€ (PVP estimado), e cujas reservas já podem ser feitas nos pontos de venda habituais.

Para além disto, no mesmo dia, chegará também uma Edição Especial exclusiva para a PlayStation®4 do jogo, que estará disponível apenas em formato físico nos pontos de venda habituais por 99,99€ (PVP estimado), onde já está disponível para reservas. Esta edição inclui o jogo completo, um peluche do Sackboy, um livro de arte do título, um livro de arte digital*, banda sonora digital*, quatro fatos do Sackboy*, quatro gestos para o Sackboy* e 20 avatares do Sackboy.

De salientar que, disponíveis para reserva na PlayStation®Store estão as Edições Standard e Digital Deluxe do jogo, ambas para a PlayStation®4. E que, para além do jogo completo, a Edição Digital Deluxe de Sackboy: Uma Grande Aventura inclui: um livro de arte digital, banda sonora digital, quatro fatos do Sackboy, quatro gestos para o Sackboy e 20 avatares do Sackboy.

Quem reservar qualquer uma destas edições receberá uma banda desenhada digital.