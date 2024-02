Sand Land revela a jogabilidade num novo trailer

SAND LAND lançou um novo trailer de 9 minutos de duração para dar aos jogadores uma visão geral da extensa jogabilidade para experimentar, antes de partirem para o horizonte arenoso e mais além com Fiend Prince Beelzebub, Sheriff Rao e Thief, numa missão em direção à Legendary Spring!

Ao longo da sua jornada épica repleta de inimigos, como monstros hostis, bandidos e o Exército Real do Rei, os jogadores terão de ficar com as coisas em seu poder para derrotá-los. No modo de combate, Belzebu é um lutador feio que usa ataques poderosos, mas também furtivos, para rapidamente eliminar o inimigo. A experiência adquirida após cada batalha permite aos jogadores capacitarem-se progressivamente, e obterem novas habilidades únicas para si e para os seus companheiros.

Além disso, os veículos também são ferramentas incrivelmente engenhosas no jogo. Com a ajuda de uma nova aliada chamada Ann, podem ser personalizados e atualizados para descobrir novos locais e lutar contra inimigos que só vão ficar mais difíceis à medida que a gangue começar a aventurar-se em territórios mais verdes e lúgubres.

Máquinas e habilidades de combate não serão as únicas a precisar de atualizações, já que Belzebu e os seus amigos se vão deparar com a desolada cidade de Spino. Apesar de seu estado atual, ela está cheia de potencial para os jogadores darem vida de volta a ela e chamá-la de lar: à medida que a aventura progride, a cidade vai crescer e evoluir, adicionar novos comerciantes, missões e opções para se preparar antes da próxima aventura.

SAND LAND está programado para ser lançado a 26 de abril de 2024 para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC.