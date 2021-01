SAW aposta forte com a ajuda de KESO e Jorge Simões

A organização SAW, fundada em 2020, conseguiu feitos inéditos e continua apostada em ser uma entidade que extravasa o gaming e aponta noutras vertentes socioculturais, como o skateboarding e o rap.





Foi por isso que apostou forte num vídeo, lançado esta segunda-feira, onde conta com a participação do rapper portuense KESO e do skater Jorge Simões.

Além da apresentação do novo logo e linha gráfica, são assim colocadas em sintonia as várias componentes da nova cultura através de um manifesto visual com a narração de KESO.