SAW encerram participação no Sweet Snow #1 no top-4

Os SAW, equipa ibérica que conta com a participação de quatro portugueses, terminaram esta quarta-feira a sua participação no evento Sweet Snow #1 no top-4, ao perder (0-2, num best of 3) na manhã de hoje com o mais recente line-up da organização chinesa FunPlus Phoenix, que conta com 'chris J', 'zehN' e ainda 'STYKO', antigos jogadores da Mousesports.

O primeiro mapa foi Dust2, com a escolha a pertencer aos SAW. O marcador esteve sempre muito equilibrado, mas acabou com a organização chinesa a levar a melhor por 16-13. De seguida, seguiu-se o Nuke, escolha dos FunPlus Phoenix, equipa que acabou por evidenciar o seu forte lado CT (contra-terrorista), depois de um primeiro 'side' muito equilibrado (8-7). O mapa ficou fechado com um 16-10 no marcador, favorável aos FunPlus Phoenix, equipa que acabou por vencer o torneio após bater os russos Gambit por 2-1.