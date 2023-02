SAW eSports Arena: Primeiro estádio de uma equipa em Portugal está a chegar 

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A SAW, organização de eSports portuguesa, anunciou que vai abrir o primeiro estádio de uma equipa de eSports em Portugal, denominado de SAW ESPORTS ARENA.

A organização, que conta com o apoio das marcas Solverde.pt, OMENbyHP e AMD Ryzen, tem, atualmente, as duas melhores equipas competitivas, nos jogos eletrónicos Counter-Strike e VALORANT. Além disso, conta com uma equipa de content creators, que produzem conteúdo

não só para a Twitch, como também para o Youtube.

O clube, que tem três anos de história, decidiu dar mais um passo em frente e abrir um espaço único no país, que dará lugar a toda a comunidade gaming/esports. Situada em Vila Nova de Gaia, na Avenida da República, a SAW Esports Arena tem mais de 800m2 e vai ser composta por

uma área de restauração, gaming rooms, streaming rooms, área lounge e uma Pro Arena, para receber as equipas e permitir que os fãs possam vibrar com os jogos, a vivo e a cores.