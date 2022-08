SAW garantem acesso ao RMR Europeu do IEM Rio Major 2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os SAW voltaram a escrever mais uma página bonita na história do CS:GO nacional ao garantirem, neste sábado, a qualificação para o RMR Europeu de acesso ao IEM Rio Major 2022, no Brasil.

A equipa portuguesa, que alinha com MUTiRiS, rmn, jUST, story e ewjerkz (os últimos dois adicionados esta temporada) bateu a GamerLegion, que conta com jogadores 'batidíssimos' como innocent ou oskarish, em apenas dois mapas (16-12 e 16-09) para regressar a um RMR Europeu de acesso a um grande torneio.

Este domingo há mais em cima da mesa para os portugueses, com jogos de 'seeding', frente a 1WIN.