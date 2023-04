SC Braga EGN qualifica-se para as eLiga Portugal Finals

Decorreu, ao final da tarde desta quarta-feira, a jornada 8 do Grupo B da eLiga Portugal, com o destaque do dia a incidir no SC Braga EGN, que garantiu a qualificação para a próxima fase da competição.

Num duelo que colocou frente a frente bracarenses e águias, equipas líderes da classificação à entrada para esta jornada, os guerreiros do Minho foram mais felizes, garantindo dois triunfos – por 0-1 e 2-1 – frente ao Benfica Teleperformance e o consequente apuramento.

Já no que toca ao encontro entre FC Famalicão e GC FC Vizela Esports, houve divisão de vitórias, com três pontos para cada lado. O primeiro jogo terminou com uma vitória dos famalicenses por 2-0, mas a resposta adversária não tardou e a turma vizelense respondeu com um triunfo, por 2-1.

Mais tarde, o FC Arouca by Quest conquistou quatro pontos importantes na luta pela qualificação para as eLiga Portugal Finals, frente ao Gil Vicente FC, fruto de uma vitória por 1-3 e de uma igualdade a dois golos.

O CD Santa Clara subiu ao terceiro lugar da tabela classificativa, após derrotar o Portimonense e a alcançar os 23 pontos, superiorizando-se aos açorianos, primeiro por 2-0 e de seguida por 0-4.

Naquele que foi a última contenda do dia, tanto FC Arouca by Quest e Benfica Teleperformance jogaram o seu segundo jogo do dia e aquele que acabou por ser o duelo mais frenético da jornada, com o mesmo a terminar com uma divisão de pontos, com três para cada lado.

No confronto inicial, os arouquenses conseguiram uma grande reviravolta, acabando a vencer por 2-1, após entrarem na fase final da partida a perder por 0-1. A resposta benfiquista aconteceu logo de seguida, com os encarnados a conquistarem o seu primeiro e único triunfo do dia, ao baterem o FC Arouca by Quest pelo mesmo resultado.