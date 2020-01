Sea of Thieves recebe novo update gratuito

Depois de ter alcançado recentemente a meta de 10 milhões de jogadores em Sea of Thieves, chega o primeiro update gratuito de 2020 - Legends of the Sea.

Disponível a partir de agora para todos os jogadores com Xbox One, Windows 10 PC e também através do Xbox Game Pass, esta atualização inclui:

Legends of the Sea – Umbra, o escriba que conseguiu escapar às garras do Capitão Bronzebeard, chegou a Devil’s Shroud com diversas Commendations. Todos os piratas poderão, agora, com o apoio de Umbra, localizar e interagir com os diversos nomes e rascunhos espalhados pelo mundo de Sea of Thieves, ganhando Commendations exclusivas, títulos, sets de tatuagens e Doubloons;

Gilded Voyages – Duke, o patife com mais pinta em Sea of Thieves, regressou ao seu posto como líder dos Bilge Rats, e apesar de nos parecer um pouco mais desgastado que o habitual, possui uma lista de Gilded Voyages para qualquer pirata tentar. Aqueles que se arriscarem, poderão escolher entregar o seu saque a um espaço de escavação para duplicar a recompensa em ouro, retirando da equação o prémio de reputação. Para além disso, poderão recolher um novo set de Ashen Tomes, com Commendations e Xbox Achievements.

Reaper’s Bounty Chests – Com um decalque dourado, as novas Reaper’s Bounty Chests funcionam de forma muito semelhante aos baús com Doubloon de recompensa. Porém, estes recompensam os marujos mais corajosos com 25,000 de ouro. Todas as Reaper’s Bounty Chests possuem um tom dourado que aponta para os seus conteúdos, sendo procurável através do mapa do navio, tal e qual as restantes Reaper’s Chest.

