Segundo nível do FPF Masters eFootball sorteado

Realizou-se esta sexta-feira o sorteio do segundo nível do FPF Masters eFootball, que contou com os 24 clubes apurados da etapa inicial. O evento decorreu na Cidade do Futebol com a presença de Gonçalo "BombNuker".





O segundo nível é composto por quatro grupos de seis emblemas, sendo que apenas os quatro primeiros classificados seguem para os playoffs. Esta nova fase arranca a 8 de abril e terá cinco jornadas disputadas em três semanas.Tudo para acompanhar em direto na plataforma de Gaming e esports da SIC, o Advnce, na Twitch, canal 110 do MEO e 503 da NOS.