Selecionador Nacional de futebol virtual no Hall of Fame da FIFAe

O selecionador nacional de futebol virtual, Francisco ‘Quinzas’ Cruz, foi distinguido pela FIFAe, que o incluiu no ‘Hall of Fame’ da modalidade.A distinção deve-se à conquista de ‘Quinzas’ na FIFA Interactive World Cup, em 2011. No campeonato mundial disputado em Los Angeles, Francisco Cruz tornou-se no vencedor mais jovem de sempre, com apenas 16 anos.Desde então, ‘Quinzas’ trilhou um caminho distinto no futebol virtual, com passagens por vários clubes nacionais, e ocupa desde 2021 a posição de selecionador nacional da modalidade. Com Francisco, a seleção qualificou-se para a FIFAe Nations Cup, que se disputa em julho, na Arábia Saudita.