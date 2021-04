“Semana Dourada” arranca na PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da campanha "Semana Dourada" à PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão desfrutar de grandes títulos a preços únicos até ao próximo dia 12 de maio.

Entre as ofertas disponíveis destaque para a Deluxe Edition de DRAGON BALL Z: KAKAROT, que com estas promoções passa a estar disponível por apenas 39,59€ (antes 89,99€) na PlayStation®Store, o que significa que, por um preço único, os jogadores poderão recordar a história de Goku e dos outros guerreiros Z e viver a sua vida no mundo do DRAGON BALL Z enquanto lutam, pescam, comem e treinam com Goku, Gohan, Vegeta e outros. Para além do jogo, a Deluxe Edition inclui um item de culinária que dá um acréscimo permanente às estatísticas de ataque Ki e de pontos de vida da personagem dos jogadores e ainda o pase de temporada (2 episódios originais e uma nova história).

O All-In-One Package de KINGDOM HEARTS, que inclui o KINGDOM HEARTS III, KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX e KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue, também está em destaque nesta campanha já que até 12 de maio poderá ser adquirido por apenas 27,49€ em vez dos 109,99€ habituais, o que representa um desconto de 75% face ao seu valor original. A propósito, importa ainda mencionar que o KINGDOM HEARTS Melody of Memory também está em promoção na PlayStation®Store e pode agora ser adquirido por apenas 40,19€ em vez de 59,99€.

Destaque ainda para o Persona®5 Royal, que custa agora 29,99€ (antes 59,99€) na PlayStation®Store na sua Edição Standard e 49,99€ em vez de 99,99€ na sua Ultimate Edition. Este título dá a oportunidade aos jogadores de colocarem a máscara de Joker e de se juntarem aos Phantom Thieves of Hearts. O título inclui novas personagens, novos locais para explorar e uma nova mecânica de gancho de arremesso para aceder a novas áreas.

Com a chegada da campanha "Semana Dourada" à PlayStation®Store, os jogadores também vão poder adquirir a Ultimate Edition do TEKKEN 7 a um preço único, já que a edição recebeu um desconto de 80% e, em vez de 99,99€, está agora disponível por apenas 19,99€. Esta Edição inclui o jogo TEKKEN 7 completo, todos os conteúdos adicionais incluídos nos Season Passes 1 e 2, a personagem jogável Eliza, o pack TAIKO NO TATSUJIN e o conjunto Artist Collaboration Character Panel.

De realçar que, para além destes títulos, outros como o One Piece Pirate Warriors 3, o Secret of Mana ou o Sword Art Online: Hollow Realization também passam a estar disponíveis na PlayStation®Store a um preço único.