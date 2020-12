Sephiroth vai integrar elenco de lutadores de Super Smash Bros. Ultimate

Num novo trailer apresentado durante os Game Awards, a Nintendo anunciou que o Sephiroth, o icónico vilão de FINAL FANTASY VII, se prepara para integrar o elenco de lutadores de Super Smash Bros. Ultimate. O Sephiroth estará disponível como parte do Super Smash Bros. Ultimate: Fighters Pass Vol. 2, que inclui ainda as personagens adicionais Min Min de ARMS, o Steve e a Alex de Minecraft e mais três lutadores ainda por anunciar. O Sephiroth junta-se ao Cloud como a segunda personagem de FINAL FANTASY VII a integrar Super Smash Bros. Ultimate. Mais informações sobre o Sephiroth serão reveladas num vídeo especial dedicado a este lutador no dia 17 de dezembro às 22h00.

Para além da revelação do Sephiroth, mais novidades relativas à Nintendo Switch foram anunciadas durante esta apresentação virtual. A parceira de desenvolvimento e distribuição Capcom estreou um trailer de apresentação de Ghosts ’n Goblins: Resurrection, um novo jogo da série clássica Ghosts ’n Goblins, que será lançado para a Nintendo Switch em formato digital no dia 25 de fevereiro de 2021. Este novo jogo de ação e plataformas inclui impressionantes gráficos semelhantes aos de um livro de histórias e presta homenagem a Ghosts ‘n Goblins e Ghouls ‘n Ghosts.

Os fãs que quiserem jogar os dois primeiros títulos da série Ghosts ’n Goblins poderão fazê-lo no recém-anunciado Capcom Arcade Stadium, uma coleção digital de 32 jogos da Capcom, disponível na Nintendo eShop da Nintendo Switch em fevereiro de 2021. Esta coleção de jogos inclui o jogo de disparos alusivo à Segunda Guerra Mundial 1943: The Battle of Midway como download gratuito. Serão colocados à venda mais conjuntos adicionais com outros jogos, incluindo clássicos como Bionic Commando, Strider e Super Street Fighter II Turbo.

Durante os Game Awards foi ainda exibido um novo trailer de MONSTER HUNTER RISE, o novo jogo de ação que chegará à Nintendo Switch no dia 26 de março de 2021. Este vídeo mostrou novos monstros e um novo local, assim como a revelação de que uma demo do jogo estará disponível para download gratuito na Nintendo eShop em janeiro de 2021. Mantenha-se atento a mais informações sobre esta demo.

Animal Crossing: New Horizons arrecadou o prémio de Best Family Game e vários jogos desenvolvidos e distribuídos por parceiros da Nintendo, disponíveis atualmente para a Nintendo

Switch receberam prémios, ou foram nomeados durante a apresentação, incluindo Hades (Best Action Game e Best Indie Game) e Mortal Kombat 11 Ultimate (Best Fighting Game).

A Nintendo anunciou esta manhã que Sephiroth, da série FINAL FANTASY, será o próximo lutador adicional a chegar a Super Smash Bros. Ultimate, já este mês. Além disso, nos Game Awards, que decorreram ontem à noite, a Nintendo arrecadou o prémio de Best Family Game com o jogo Animal Crossing: New Horizons. A Capcom estreou um trailer de apresentação de Ghosts ’n Goblins: Resurrection, para além de ter anunciado o lançamento de Capcom Arcade Stadium. Houve ainda tempo para a revelação de um novo trailer de Monster Hunter Rise, que incluiu o anúncio de uma demo gratuita, que estará disponível em janeiro de 2021.