Série de 'The Last of Us' estreou na HBO Max e cativou os fãs da franquia

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que The Last of Us, a série do canal HBO Max baseada na popular franquia de videojogos exclusivos da PlayStation®, estreou ontem, dia 16 de janeiro, em Portugal. Os grandes protagonistas da história, Joel e Ellie, são interpretados pelos atores Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Neil Druckmann, vencedor dos prémios BAFTA e WGA, para além de diretor criativo e responsável máximo da saga The Last of Us, e Craig Mazin, vencedor de um prémio Emmy, Globo de Ouro, WGA e criador da aclamada série Chernobyl, são os responsáveis da série e também produtores executivos e guionistas.

A produção da série está a cargo da Sony Pictures, World Games, Naughty Dog e PlayStation® Productions.

A história desta série, baseada no que conhecemos de The Last of Us, tem lugar 20 anos depois da civilização moderna ter sido destruída num mundo pós-pandémico. Nela, Joel, um sobrevivente da pandemia, é contratado para escoltar Ellie, uma jovem de 14 anos, fora de uma zona de quarentena opressiva. Aquilo que começa por ser um trabalho pequeno cedo se transforma numa jornada brutal e de cortar a respiração, já que os dois devem atravessar os EUA e dependem um do outro para sobreviver.

A propósito, a SIE anunciou ainda que os membros do PlayStation®Plus Premium poderão experimentar, por tempo limitado sem a obrigação de comprar, o The Last of Us Parte I, o remake da Naughty Dog do título homónimo lançado em 2013, que chegou no passado dia 2 de setembro à PlayStation®5.

De lembrar que em The Last of Us Parte I os jogadores terão a oportunidade de revisitar o adorado jogo, que deu início a tudo, reconstruído para a PlayStation®5. Aqui, numa civilização devastada, onde infetados e sobreviventes enrijecidos espalham o caos, Joel, um protagonista amargo, é contratado para tirar ilegalmente Ellie, uma rapariga de 14 anos, de uma zona de quarentena militarizada. Porém, o que começa por ser um trabalho simples depressa se transforma numa viagem brutal que os levará a percorrer o país. The Last of Us Parte I, que também receberá uma versão para PC, inclui a história completa para um jogador de The Last of Us e a célebre prequela Left Behind, que explora os acontecimentos que mudaram para sempre as vidas de Ellie e da sua melhor amiga, Riley.

O título, PEGI 18, chegou em setembro à PlayStation®5 e foi completamente reconstruído de raiz utilizando a mais recente tecnologia da Naughty Dog para a PS5™, com uma fidelidade visual melhorada, funcionalidades do comando sem fios DualSense™ totalmente integradas e não só. As mecânicas de gameplay foram atualizadas, melhorando os controlos e expandindo as funcionalidades de acessibilidade para que todos os jogadores possam desfrutar do título. Além disso, os efeitos, a exploração e o combate também foram melhorados. Para tirar o máximo de proveito do poderoso hardware da PlayStation®5, o áudio 3D, feedback háptico e gatilhos adaptativos também foram integrados. Título conta com uma Edição Standard, disponível por 79,99€ (PVP estimado) e uma Edição Digital Deluxe, disponível por 89,99€ na PlayStation®Store.