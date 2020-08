Serious Sam: The First Encounter gratuito na GOG

A série Serious Sam recebe daqui a precisamente um mês o quarto jogo da franquia principal. No entanto, enquanto esse dia não chega, a GOG está a oferecer, por um período de 48 horas (que finaliza às duas da tarde do dia 26 de agosto), Serious Sam: The First Encounter, o primeiro jogo da série que, à semelhança do título que está para sair, foi desenvolvido pela Croteam.





Para redimirem o jogo lançado em 2001 precisam de ter conta na GOG e depois carregar em "Get it FREE" na secção do giveaway.