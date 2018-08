Shadow of the Tomb Raider continua a mostrar que contará com emoções fortes, gráficos de qualidade e uma espécie de nova vida par aa popular Lara Croft. Aqui estão as mais recentes imagens do próximo capítulo da histórica saga.





Continuar a ler



Para mais conteúdos de FIFA, PES e muitos outros videojogos, segue o Rei do Gaming e subscreve:



Facebook - https://www.facebook.com/JoaoTheKingSeixas/

Instagram - https://www.instagram.com/reidogaming/

YouTube - https://www.youtube.com/user/JornalRecord

SoundCloud - https://soundcloud.com/seiixas

Autor: João Seixas