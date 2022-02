Shadow Warrior 3, Crysis Remastered, Relicta e Chicken Police no PS Now

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de Shadow Warrior 3, Crysis Remastered, Relicta e Chicken Police – Paint it RED! ao catálogo de jogos do PlayStation™Now.

Estes quatro títulos estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 1 de março, juntando-se assim ao catálogo do serviço de streaming de videojogos por subscrição da PlayStation®, e podem ser jogados tanto na PlayStation®5 como na PlayStation®4, ou num PC com Windows, tal como as centenas* de títulos já disponíveis da PS4™, PS3™ ou PS2™, entre os quais estão incluídos êxitos de vendas, exclusivos PlayStation®, aventuras para toda a família e jogos independentes.

Em março, Shadow Warrior 3 chega ao PlayStation™Now, e ficará disponível a partir de amanhã, dia 1 de fevereiro, e até ao próximo dia 4 de julho de 2022. O título eleva esta excêntrica série de tiros na primeira pessoa a um novo patamar, com uma mistura perfeita de jogabilidade com armas em ritmo acelerado, combate corpo a corpo frenético e um sistema de movimentos completamente livre. Sabe mais aqui.

Em março chega ainda Crysis Remastered, o que significa que os jogadores com uma subscrição ativa do serviço PlayStation™Now poderão, a partir de amanhã, embarcar no clássico shooter na primeira pessoa da Crytek com uma jogabilidade repleta de ação, mundo em sandbox e emocionantes batalhas épicas, agora com ray tracing, e gráficos remasterizados e otimizados para uma nova geração de hardware.

Para além disto, a partir de amanhã, os jogadores poderão ainda aproveitar a chegada de Relicta ao PlayStation™Now, onde terão de combinar de forma criativa o magnetismo e a gravidade para desvendarem os segredos da Base Chandra. Sozinhos nas profundezas da Lua, a sua mente científica será a única coisa que poderá manter a sua filha viva.

As novidades não ficam por aqui e, em março, chega ainda ao catálogo de jogos do PlayStation™Now o título Chicken Police – Paint it RED!. Aqui, Sonny Featherland e Marty MacChicken já foram uma dupla de detetives lendária, conhecida como Chicken Police. Mas isso já foi há quase uma década, e o tempo passou impiedosamente por eles. Agora, Sonny e Marty são forçados a trabalhar juntos novamente para solucionar um caso mais peculiar do que qualquer coisa que já encontraram antes.