A Sony Interactive Entertainment (SIE) e a Polyphony Digital anunciaram que o evento do Showdown do Gran Turismo World Series 2023 terá lugar em Amesterdão entre 11 e 12 de agosto. O Showdown será o primeiro evento presencial de 2023 inserido no campeonato internacional do Gran Turismo, o Gran Turismo World Series.

Os melhores pilotos da Série Online do GTWS irão juntar-se para descobrir quem é o mais rápido do mundo. Na Nations Cup, os pilotos representarão os seus países de origem. Já na Manufacturers Cup, equipas em representação de cada fabricante defrontar-se-ão pelo título.

As emoções do Showdown do World Series serão transmitidas em direto através do canal oficial do YouTube "Gran Turismo TV" e do "Gran Turismo LIVE".