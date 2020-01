Silent Hill terá novidades em breve

Por enquanto é um rumor, mas tem ganho força nos últimos dias. De acordo com a imprensa especializada norte-americana, a Konami está a desenvolver dois videojogos baseados no popular universo de Silent Hill. Um dos jogos será, em princípio, um ‘soft-reboot’ da série, enquanto o segundo será uma aventura episódica, com algumas semelhanças a Until Dawn, que teve muito sucesso.