Sims 4 revela o First Fits Kit e Desert Luxe Kit

A Electronic Arts e a Maxis revelaram Sims 4 First Fits Kit e o Sims 4 Desert Luxe Kit, que estará disponível em breve para PC e Mac via Origin e Steam, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e Xbox One.

A partir de 1 de setembro, a Simmers pode fazer virar cabeças no primeiro dia de aulas e vestir a próxima geração de trendsetters de moda com o Sims 4 First Fits Kit, e o Sims 4 Desert Luxe Kit será lançado no dia 14 de setembro.

Os jogadores podem experimentar estilos versáteis que mantêm as crianças na moda (e tão bonitas). Vista a criança Sims com looks que estão na moda que são perfeitos para festas de aniversário, para a sala de aula ou apenas sair com amigos. Inicia o teu filho Sims numa vida de moda de definição de tendências e permite-lhes expressar-se com casacos com print de leopardo, leggings estampados e tons coloridos que eles vão querer usar quando crescerem. Estes looks casuais não requerem uma ocasião especial, mas também não estarão fora do lugar.

O Sims 4 Desert Luxe Kit permite que Sims absorva o sol e relaxe no seu próprio oásis moderno. Experimenta peças luxuosas interiores/exteriores, organizando móveis neutros em tons, cortinas e muito mais para criar um espaço brilhante e sofisticado para entreter os Sims.

Esta coleção apresenta cores inspiradas nas paisagens naturais do deserto do Sudoeste e materiais como pedra e madeira. Junta um bar, loveseat, lareira e muito mais para parecer elementos arquitetónicos funcionais incorporados no teu espaço e cria o local perfeito para a próxima grande festa do teu Sim ou jantar íntimo.