Simulação Football Manager: Sancho e Grealish não chegam para o título ‘red devil’

No jornal Manchester Evening News já está toda a gente de olhos postos na próxima temporada. E, pelos vistos, a torcer pelo Manchester United.

Para tentar descobrir como a época 2020/21 vai correr aos ‘red devils’, decidiram simular a temporada no popular videojogo Football Manager, tendo como premissa que Jadon Sancho e Jack Grealish farão parte do plantel liderado por Ole Gunnar Solskjaer.

Com os dois craques no plantel, a equipa do Manchester Evening News deixou o jogo ‘rolar’ e descobriu que ambos poderão ser bastante importantes para o registo final da formação de Old Trafford. Sancho termina com 13 golos e 10 assistências em 51 jogos, enquanto Grealish consegue 11 golos e 17 assistências.

Apesar das boas prestações dos dois ‘reforços’ o Liverpool volta a conquistar a Premier League, seguido precisamente por Manchester United e Manchester City. No que diz respeito a títulos, os red devils apenas conseguem a Taça da Liga inglesa.