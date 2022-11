Singapura recebe a I Semana Olímpica de Esports em 2023

O Comité Olímpico Internacional (COI) informou na quarta-feira que a primeira edição da Semana Olímpica de Esports irá decorrer entre 22 e 25 de junho de 2023, na Singapura.

Visto como "um passo enorme para o crescimento e desenvolvimento dos desportos eletrónicos", este evento, que surge em parceria com o Ministério da Cultura, Comunidade e Juventude do Desporto da Singapura, promete quatro dias cheios de atividades com presença da última tecnologia, cimeiras sobre os Esports, sessões educacionais e ainda partidas exibicionais.

"A primeira Semana Olímpica de Esports é um passo importantíssimo na nossa ambição em dar suporte ao crescimentos dos desportos eletrónicos dentro do Movimento Olímpico. Acreditamos que o nosso novo e entusiasmante formato competitivo, com finais ao vivo pela primeira vez em palco, é uma oportunidade para futuramente colaborarmos com os jogadores de Esports e criar mais oportunidades para eles e todos os apaixonados. É um momento perfeito para fazer parceira com Singapura, que tem um histórico de apoiar a inovação do Movimento Olímpico, sediando os Jogos Olímpicos da Juventude de 2010. Por isso, estamos ansiosos para trabalharmos de perto nisto", disse Thomas Bach, presidente do COI.