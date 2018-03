Continuar a ler

Para tal, voltamos a contar com a nossa raven, a arma que na verdade tem quatro tipos diferentes dentro do jogo. Como novidade, esta serve de escudo se a colocarmos à nossa frente.Se em Zombie Survival a ação era praticamente ininterrupta, enquanto defendíamos a nossa base, em Singularity temos de, passando por portas e corredores. Sem querermos divulgar muito,pela primeira vez na vossa vida, tal é a imersão no jogo. Estejam, portanto, preparados para... hesitar.O jogo funciona com uma equipae cada sessão custa, tendo a duração total de 45 minutos (15 para preparação e briefing, outros 15 de jogo e mais 15 de conclusão). O equipamento usado (óculos, headphones, mochila e arma) é o mesmo de Zombie Survival.Singularity chega ao Zero Latency do Dolce Vita Tejo na. Uma experiência mais do que recomendada pelo Record Gaming.