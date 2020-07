Smoothie, Cracker e Vinsmoke Judge já estão disponíveis em One Piece: Pirate Warriors 4

A Bandai Namco Entertainment anunciou esta terça-feira que os três primeiros personagens a chegar via DLC a One Piece: Pirate Warriors 4, os irmãos Charlotte Smoothie e Charlotte Cracker e ainda o rei de Germa, Vinsmoke Judge, já estão disponíveis para serem utilizados no videojogo.

A compra do Character Pack dos filhos da Yonko Big Mom e do pai de Sanji (jogáveis pela primeira vez na série Pirate Warriors) pode ser feita em conjunto, através do Character Pass (que ainda trará mais seis lutadores), ou individualmente, ou seja, apenas deste pack.

Para assinalar o momento, a Bandai Namco disponibilizou um trailer (que poderão ver a seguir) para mostrar as habilidades destas personagens.

O próximo Character Pack chega no outono e o último no inverno.

One Piece: Pirate Warriors 4 foi desenvolvido pela Koei Tecmo e publicado pela Bandai Namco Entertainment este ano para Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One.

Autor: Filipe Silva