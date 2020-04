Smoothie será uma das primeiras personagens DLC de One Piece: Pirate Warriors 4

A Bandai Namco Entertainment revelou que Charlotte Smoothie, a 14ª filha de Charlotte Linlin (mais conhecida como Big Mom) será a primeira personagem a chegar ao videojogo mais recente da franquia One Piece, via DLC, fazendo parte do primeiro Character Pack e podendo ser adquirida individualmente ou através do Character Pass.

Get ready to wring out the competition with Charlotte Smoothie! The powerful Sweet Commander is coming this summer to #OnePiece Pirate Warriors 4, and she means business! pic.twitter.com/av3AfkhUrN — One Piece Video Games (@onepiece_games) April 14, 2020

A personagem apareceu pela primeira vez no capítulo 846 do mangá de One Piece, enquanto no anime a sua estreia ocorreu no episódio 812, durante o arco Whole Cake Island. É descrita como "despreocupada mas cruel, extremamente leal à família e não hesita em tirar partido da sua altura esmagadora para ganhar vantagem nas suas diversas batalhas. Ingeriu a fruta do Diabo que lhe permite drenar líquidos tanto de coisas vivas como não vivas, tendo a habilidade de aumentar o tamanho do seu corpo e armas, sendo um inimigo de peso".

One Piece: Pirate Warriors 4 foi desenvolvido pela Koei Tecmo e publicado pela Bandai Namco Entertainment em março deste ano para PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Autor: Filipe Silva