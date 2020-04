Snakeybus: o jogo doido que combina Snake e Crazy Taxi

Alguma vez ouviu falar do jogo Snakeybus? Provavelmente não, já que é um título bem diferente do que estamos habituados a jogar, mas tem uma dose de loucura saudável que faz dele um dos videojogos de eleição para este tempo de isolamento social que todos estamos a cumprir.

Pense neste jogo como uma espécie de fusão entre "Snake", dos míticos telemóveis Nokia, e "Crazy Taxi", da SEGA. Confuso? É normal, nós também estávamos até experimentar!

O objectivo é recolher passageiros e deixá-los nas paragens pretendidas, para assim irmos ganhando dinheiro. A questão é que sempre que o fizermos o nosso autocarro vai ficando maior, aumentando assim a probabilidade de chocarmos contra nós próprios. Tal como em "Snake"!

O jogo conta com cinco mapas diferentes e com cinco autocarros distintos, uns com um "look" mais realista que os outros, já que até podemos ver autocarros no espaço!

Disponível para PC desde Maio do ano passado, Snakeybus chega agora às três principais consolas do mercado: PS4, XBOX One e Nintendo Switch.

Pode nunca chegar a ter a expressão de outros videojogos, mas acredite que é um dos títulos mais divertidos que já jogámos.





Autor: Aquela Máquina