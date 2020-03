SnowRunner, o videojogo obrigatório para os fãs de todo-o-terreno

Gosta de aventuras todo-o-terreno, então saiba que há num novo videojogo para si. Desenvolvido pela Saber Interactive, o SnowRunner - da mesma série de MudRunner - foi pensado para criar uma experiência de simulação de condução fora de estrada.

Tal como o Forza Horizon 4, o The Crew 2 ou o GTA V, este é um jogo em mapa aberto, pelo que nunca estará confinado a uma pista. Em vez disso, terá um mapa gigantesco à sua disposição, onde poderá explorar locais como o Alasca, por exemplo, para aplicar as suas técnicas de condução na neve.

Com 40 veículos disponíveis, todos personalizáveis, há vários tipos de equipamentos disponíveis, de acordo com as missões que terá que enfrentar. E por falar em missões, importa já dizer-lhe que durante esta aventura terá que fazer entregas de materiais e reparar ou criar infra-estruturas, tais como pontes, por exemplo, para que as estradas continuem a funcionar.

Os criadores do jogo garantem que os pneus, as suspensões e as transmissões de cada veículo vão afectar a forma como ele se comporta, isto já para não falar do terreno onde nos encontramos. Nada foi deixado ao acaso. A ideia é criar uma experiência de condução fiel e completa.

As indicações não podiam ser mais positivas, mas o veredicto final só chegará depois de o experimentarmos. A estreia acontece no próximo dia 28 de Abril, mas já é possível fazer pré-reserva. SnowRunner será lançado para PC, Xbox One e Playstation 4.



Autor: Aquela Máquina