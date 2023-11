a Riot Forge e a Tequila Works têm orgulho de anunciar que Song of Nunu: A League of Legends Story™, jogo narrativo de aventura protagonizado pelos adorados champions de League of Legends Nunu e Willump, já está disponível para Nintendo Switch™ e PC via Steam, GOG e Epic Games Store. O jogo foi lançado na quarta-feira, 1 de novembro, às 16:00.

Desenvolvido pela Tequila Works e publicado pela Riot Forge, Song of Nunu: A League of Legends Story™ leva os jogadores numa fantástica aventura com os champions de LoL Nunu e Willump. Os jogadores caminham, escalam e deslizam por Freljord, uma terra congelada, cheia de lobos ferozes e encantamentos, conhecendo outros champions lendários ao longo da jornada. Será preciso usar a cabeça para avançar pela paisagem congelada e descobrir os segredos que se escondem de baixo do gelo.

Song of Nunu: A League of Legends Story™ já está disponível em todas as lojas digitais habituais a 29,99€.