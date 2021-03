Sony apoia novo estúdio e novo projeto para a PlayStation

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou hoje que, no âmbito do seu compromisso em promover o talento criativo e em superar os limites da inovação, irá apoiar e investir num novo estúdio chamado Haven Entertainment Studios Inc. e no seu primeiro projeto, um novo IP para a PlayStation ainda por anunciar.

Liderado por Jade Raymond, que já teve a oportunidade de liderar o desenvolvimento de alguns IPs originais de grande êxito e de criar inúmeras equipas e estúdios a partir do zero ao longo dos seus mais de 25 anos de experiência na indústria, este novo estúdio de desenvolvimento de videojogos tem sede em Montreal, no Canadá, e reúne muitos criadores talentosos com os quais Raymond trabalhou durante anos.

Hermen Hulst, responsável pelos PlayStation Studios, diz que a Sony Interactive Entertainment está orgulhosa por poder apoiar e investir neste novo estúdio e no seu futuro. E acrescenta: "Compreendemos os desafios e as recompensas de construir equipas criativas a partir do zero e estamos confiantes e entusiasmados com o futuro brilhante do Haven Entertainment Studios Inc. e do seu primeiro projeto, atualmente em desenvolvimento".

Por outro lado, Jade Raymond acrescenta que não podia estar mais entusiasmada com esta oportunidade de voltar às suas raízes e de trabalhar com conjunto com uma equipa talentosa para criar um novo IP. A fundadora do Haven Entertainment Studios Inc. mostrou-se ainda bastante satisfeita com o apoio da Sony Interactive Entertainment que, na sua opinião, "compreende totalmente o processo criativo de desenvolver videojogos" e é conhecida pelo seu compromisso com a excelência.