Sony apresenta DualSense para a PlayStation 5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou as primeiras imagens do DualSense, o novo comando para a PlayStation®5, que chegará ao mercado com um microfone imbutido e que, em vez do tradicional botão Share, incorpora um novo botão, o Create. Comando chegará ao mercado numa combinação de duas cores. Imagens encontram-se em anexo.

Juntamente com o Tempest 3D Audio Tech da PlayStation®5, as funcionalidades do DualSense irão proporcionar aos jogadores uma nova sensação de imersão. O novo comando mantém aquilo que os jogadores mais gostam no DualShock®4, mas adiciona novas funcionalidades e um design mais refinado.

Com base em algumas conversas com criadores de videojogos, a SIE concluiu que a sensação de toque dentro do gameplay, assim como o áudio, não tem sido um grande foco em muitos videojogos. Com a PlayStation®5, a Sony Interactive Entertainment teve uma grande oportunidade para inovar, ao oferecer a estes criadores a possibilidade de explorarem como é que poderão realçar essa sensação de imersão através do DualSense. E por isso é que foi utilizado o feedback háptico, que proporcionará aos jogadores uma variedade de poderosas sensações ao jogar.

Também foram incorporados gatilhos adaptáveis nos botões L2 e R2 do DualSense, para que os jogadores possam sentir a tensão das suas ações. De realçar que, com os gatilhos adaptáveis, a SIE teve de considerar como é que estes componentes se iriam encaixar no hardware, sem lhe proporcionar uma sensação volumosa.

As equipas de designers e engenheiros da Sony Interative Entertainment trabalharam em conjunto sob o desafio de fazerem com que o DualSense mantivesse uma bateria forte, parecesse mais pequeno do que aquilo que aparenta ao jogar, e fosse o mais leve possível apesar das novas funcionalidades que foram adicionadas. Para isso foram feitos alguns ajustes subtis ao comando, que deixará de incorporar o tradicional botão Share e passará a incorporar o botão Create, que faz com que, mais uma vez, a Sony Interactive Entertainment esteja a ser pioneira ao fazer com que os jogadores criem conteúdo gameplay épico para partilhar com o mundo, ou para desfrutarem eles mesmos.

Para além disto, a SIE anunciou ainda que o DualSense também incorpora um microfone imbutido, que irá permitir aos jogadores conversar facilmente com os amigos sem terem de usar um headset.

Relativamente à cor, e ao contrário do que tem sido habitual nos comandos tradicionais para a PlayStation®, a SIE optou por uma direção diferente e, desta vez, o DualSense chegará numa combinação de duas cores. Adicionalmente, também foi alterada a posição da barra de luz que, no DualShock®4 está na parte superior do comando e, no DualSense se encontra nas laterais do painel táctil.

O objetivo da Sony Interactive Entertainment com o DualSense é que os jogadores sintam que o comando é uma extensão deles quando estão a jogar – tão grande que se esqueçam que têm o comando nas mãos.

"O DualSense rompe com a tradição do que ofereciam os nossos comandos anteriores e captura o nosso profundo compromisso com o salto geracional que a PS5 representa", diz Jim Ryan, Presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment, acrescentando que "o novo comando, juntamente com as diversas características inovadoras da PlayStation®5, transformará o mundo dos videojogos de acordo com a missão da PlayStation de desafiar os limites da experiência de jogar, agora e no futuro". E continua: "O meu mais sincero agradecimento à comunidade PlayStation® por nos acompanhar nesta incrível jornada até ao lançamento da PS5 no final deste ano. Estamos ansiosos por partilhar mais detalhes sobre a PS5, incluindo o design da consola, durante os próximos meses".