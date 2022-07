Sony apresenta opções da experiência de utilizador do PlayStation VR2

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou, através do Blog Oficial da PlayStation®, um primeiro vislumbre de algumas das opções da experiência de utilizador que os jogadores terão à disposição com o novo PlayStation®VR2.

"O lançamento do PlayStation®VR2 está cada vez mais próximo, e mal podemos esperar que experimentem os novos jogos e experiências que estarão disponíveis com o nosso headset de realidade virtual da próxima geração", disse Yasuo Takahashi, Sr. Staff Product Manager na SIE. E acrescentou: "Conforme continuamos a trabalhar no lançamento, hoje gostaríamos de apresentar um vislumbre daquelas que serão algumas das opções da experiência de utilizador que os jogadores encontrarão no PlayStation®VR2".

Em primeiro lugar, com o PlayStation®VR2, os jogadores poderão ver o que está ao seu redor enquanto usam o headset graças à nova funcionalidade de "visão transparente", que será bastante útil quando os jogadores quiserem ver rapidamente onde estão os comandos PSVR®2 Sense sem terem de tirar o headset. Esta funcionalidade serve apenas para fins de visualização, e não tem opção de gravar.

Para além disto, o PlayStation®VR2 contará ainda com uma nova opção de transmissão, que permitirá aos jogadores gravarem-se enquanto jogam. Para isso terão apenas de conectar uma câmara HD da PlayStation®5 à sua consola. Depois, poderão exibir os seus movimentos durante combates e partilhar as suas reações com outros jogadores em tempo real.

As novidades não ficam por aqui e foi ainda anunciado, através do Blog Oficial da PlayStation®, que a área de jogo do PlayStation®VR2 poderá ser personalizada usando os comandos PlayStation®VR2 Sense e as câmaras integradas, sendo que com as câmaras os jogadores poderão analisar o ambiente, e com os PSVR®2 Sense poderão ampliar e personalizar ainda mais a área de jogo de forma a combiná-la com o seu estilo de jogo e com o ambiente.

Na publicação partilhada no Blog Oficial da PlayStation® foi ainda revelado um Modo VR e um Modo Cinematográfico, sendo que no primeiro os jogadores poderão desfrutar do conteúdo do jogo com uma vista a 360º num ambiente virtual e, no segundo, os jogadores poderão ver o sistema e a interface de utilizador da PlayStation®5, assim como todo o conteúdo multimédia e de jogos normais, num ecrã de cinema virtual.