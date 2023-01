Sony CES2023: Gran Turismo 7 disponível para o PlayStation VR2

A Sony Interactive Entertainment (SIE) apresentou esta madrugada, na CES 2023, a conferência Sony CES2023, um evento cheio de novidades tecnológicas e iniciativas que marcarão o futuro da companhia este ano. Nela, Jim Ryan, CEO da SIE, revelou que dezembro de 2022 foi o mês em que mais consolas PlayStation®5 se venderam, atingindo-se a marca de 30 milhões de unidades vendidas em todo o mundo.

Além disso, Jim Ryan anunciou ainda que atualmente existem mais de 30 jogos em desenvolvimento para o novo PlayStation®VR2, que oferecerão aos jogadores uma experiência única e imersiva. Para além dos títulos já anunciados como Horizon Call of the Mountain, No Man’s Sky ou Resident Evil Village, Jim Ryan revelou que Gran Turismo 7 também estará disponível para o PlayStation®VR2, sem custos adicionais para aqueles que já o possuem. Outra das grandes novidades anunciadas foi que Beat Saber, o aclamado jogo de Realidade Virtual, também está atualmente a ser desenvolvido para o PlayStation®VR2. O novo dispositivo de realidade virtual da PlayStation® será lançado oficialmente no próximo dia 22 de fevereiro de 2023 com um PVP estimado de 599,99€, mas já está disponível para reserva em alguns pontos de venda habituais.

Durante a CES 2023, Jim Ryan também anunciou um novo comando de acessibilidade e altamente personalizável para a PlayStation®5, o Project Leonardo, desenhado para romper as barreiras de acesso aos videojogos para os jogadores com incapacidades, proporcionando-lhes experiências de jogo mais cómodas e duradouras.

Para além disto, o lendário Kazunori Yamauchi demonstrou o seu entusiasmo pelo filme da saga Gran Turismo que, depois de 25 anos de história, saltará para o grande ecrã já no próximo dia 11 de agosto pelo diretor Neill Blomkamp.

A Sony aproveitou e apresentou ainda projetos como o Afeela, um novo carro elétrico, do qual mostrou um protótipo na mesma conferência, que atualmente está a ser desenvolvido em colaboração com a Honda e Epic Games, que integraria música, videojogos e outros tipos de entretenimento.