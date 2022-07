Sony Interactive Entertainment apresenta o PlayStation Stars

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) apresentou, através de uma publicação no Blog Oficial da PlayStation®, o PlayStation Stars, um programa de fidelização totalmente novo que celebra os jogadores e ao qual estes poderão aderir de forma gratuita.

"Hoje, tenho o prazer de revelar o PlayStation Stars, um programa de fidelização totalmente novo que te celebra a ti, jogador, que estás nesta jornada connosco", começou por dizer Grace Chen, Vice President of Network Advertising, Loyalty & Licensed Merchandise na SIE, acrescentando que este será um programa ao qual os jogadores poderão aderir de forma gratuita quando o mesmo for lançado mais tarde, este ano ainda.

"Assim que te tornares membro deste programa, ganharás recompensas assim que completares uma variedade de campanhas e atividades", acrescentou. "A nossa campanha ‘Monthly Check-In’ apenas requere que jogues qualquer jogo para receber uma recompensa, enquanto outras campanhas requerem que ganhes torneios, troféus específicos ou até mesmo que sejas o primeiro jogador a platinar um título de grande sucesso na tua zona", disse ainda.

Todos os membros do PlayStation Stars terão a oportunidade de ganharem pontos de fidelização, sendo que os mesmos poderão depois ser redimidos num catálogo que poderá incluir carregamentos de carteira PSN e produtos selecionados na PlayStation®Store. Como benefício adicional, os membros do PlayStation®Plus que aderirem ao PlayStation Stars, receberão automaticamente pontos pelas compras na PlayStation®Store.

No âmbito deste programa foi ainda introduzido um novo tipo de recompensa, a que se chamou "digital collectibles". "Os colecionáveis são tão diversos quanto o nosso portfólio de produtos e franquias. Eles são representações digitais de coisas que os fãs da PlayStation gostam, incluindo figuras de personagens queridas e icónicas dos videojogos e outras formas de entretenimento, assim como dispositivos apreciados que exploram a história de inovação da Sony", explicou Grace Chen, acrescentando que haverá sempre um novo colecionável para ganhar, um colecionável ultra raro pelo qual "lutar" ou outra coisa qualquer surpreendente para colecionar apenas por diversão.

A Vice President of Network Advertising, Loyalty & Licensed Merchandise na SIE, aproveitou ainda o momento para dizer que espera que este novo programa traga aos jogadores memórias de jogos do passado ao mesmo tempo que os deixa entusiasmados pelo futuro da PlayStation®: "comemorando as eras de videojogos que criámos juntos, definindo novos percursos para explorar e reunindo jogadores para celebrações globais".