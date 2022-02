Sony Interactive Entertainment revela design do PlayStation VR2

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou hoje, através do Blog Oficial da PlayStation®, o design do headset da nova geração de realidade virtual, PlayStation®VR2, assim como do comando PlayStation®VR2 Sense.

O headset PlayStation®VR2, com uma forma semelhante à do comando PlayStation®VR2 Sense, assume uma forma circular que remete para uma esfera, representativa da visão de 360 graus que os jogadores sentem quando entram no mundo da realidade virtual.

O headset PlayStation®VR2 foi inspirado no visual dos produtos PS5™ e, por isso, conta com um design arredondado, dado que se destina a ter um contacto humano constante, semelhante às extremidades arredondadas do comando sem fios DualSense™ e dos auscultadores Pulse 3D.

A criação do headset PlayStation®VR2 teve como objetivo criar um produto que não só se torne parte atrativa da decoração da sala, como também permita uma imersão no mundo de jogo, quase ao ponto de fazer com que os jogadores se esqueçam que estão a usar um headset ou um comando. Foi ainda tida em consideração a ergonomia do headset e foram realizados testes extensivos para garantir uma sensação de conforto para uma variedade de tamanhos de cabeça.

De referir que os jogadores encontrarão no PlayStation®VR2 funcionalidades com as quais já estão familiarizados, tal como o ajuste da área de alcance para mais perto ou mais longe do rosto, bem como a colocação do cabo dos auscultadores estéreo que permanecem as mesmas.

O headset PlayStation®VR2 inclui novas funcionalidades de conforto, como a possibilidade de ajustar as lentes de forma a otimizar a visão, e o seu design mais fino e com uma ligeira redução de peso.

Foi ainda integrado um novo design de ventilação para o headset do PlayStation®VR2 e, no Blog Oficial da PlayStation®, Yujin Morisawa, Senior Art Director da SIE, que liderou o design do headset do PSVR2, explica o porquê desta ser a sua funcionalidade favorita do design.

De referir que, à semelhança dos pequenos símbolos da PlayStation® incluídos no design da consola PlayStation®5 e do comando DualSense™, o headset do PlayStation®VR2 também incluirá este pormenor nas bandas dianteiras e traseiras.

O lançamento do PlayStation®VR2 irá potenciar um grande salto na forma como se jogam jogos de realidade virtual, sendo que, para uma experiência visual de alta fidelidade, o PlayStation®VR2 oferece visuais em 4K HDR e renderização gráfica de última geração. Com rastreio de dentro para fora, o headset do PlayStation®VR2 rastreia o jogador e o comando através de câmaras integradas incorporadas nos auscultadores VR, onde os movimentos e a direção do olhar são refletidos, não sendo necessária uma câmara externa.

De realçar a tecnologia do PlayStation®VR2 Sense combina o rastreio do movimento dos olhos, o feedback do headset, o áudio 3D e o inovador comando PlayStation®VR2 Sense para criar uma sensação incrível de profunda imersão. Com a nova funcionalidade sensorial do feeback do headset, criado por um único motor incorporado com vibrações que adicionam um elemento táctil inteligente, as sensações das ações do jogador no jogo são amplificadas, aproximando os jogadores da experiência de gameplay.