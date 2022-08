Sony Interactive Entertainment revela Myths of Midgard

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e o Santa Monica Studio revelaram ontem um novo vídeo animado chamado "Myths of Midgard" sobre a história de God of War 2018. O vídeo, que narra de forma inspiradora as aventuras de Kratos e Atreus, conta com a reconhecida atriz Felicia Day e o icónico e querido Mimir, que revisitam os acontecimentos que cativaram os jogadores em preparação para o lançamento do muito aguardado God of War Ragnarök.

Com uma narrativa épica, ambos relatam os acontecimentos chave da primeira entrega da saga nórdica de God of War: a relação entre pai e filho, a sua verdadeira identidade como Deuses, a sua jornada para realizar o desejo da sua falecida mãe, os encontros com Baldur e os filhos de Thor… com o intuito de preparar os fãs para o Fimbulvetr, o Inverno frio com o qual começa a esperada segunda parte e desfecho da história.

De lembrar que God of War Ragnarök é a sequela do aclamado God of War, onde Kratos e Atreus terão de se aventurar em cada um dos nove reinos em busca de respostas enquanto as forças de Asgard se preparam para uma batalha profética que trará o fim do mundo. Pelo caminho, vão explorar deslumbrantes paisagens míticas e enfrentar inimigos temíveis, sob a forma de deuses nórdicos e monstros. Aqui, a ameaça do God of War Ragnarök aproxima-se cada vez mais e Kratos e Atreus terão de escolher entre a sua segurança e a segurança dos reinos. O jogo chegará em exclusivo à PlayStation®5 e PlayStation®4 no próximo dia 09 de novembro, e já pode ser reservado, nas suas diferentes edições, tanto na PlayStation®Store como nos pontos de venda habituais. Para aqueles que quiserem experimentar ou reviver o primeiro jogo, importa ainda realçar que a Edição Digital Deluxe do mesmo poderá ser adquirida na PlayStation®Store por apenas 14,99€, em vez dos habituais 29,99€, até amanhã, dia 17 de agosto, no âmbito da campanha Promoções de Verão da PlayStation®.