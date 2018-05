A Sony Interactive Entertainment (SIE) acaba de anunciar a renovação da sua parceria global com a UEFA Champions League, que inclui a Supertaça Europeia, a UEFA Youth League e a UEFA Futsal Champions League. Esta colaboração entre a PlayStation® e a UEFA, que celebra este ano 20 anos, foi agora prolongada para a temporada de 2020/2021.

Referindo-se a esta colaboração de longa data com a UEFA, Jim Ryan, Vice-Presidente e responsável máximo pelo departamento de vendas e marketing da Sony Interactive Entertainment afirmou que "a relação com a UEFA é absolutamente fundamental para nós. A UEFA Champions League é a competição europeia de futebol de maior prestígio, e sabemos que uma parte importante dos nossos jogadores partilham esta paixão pelo desporto rei. O Futebol faz parte do ADN da PlayStation®, e já faz parte da nossa história, graças às diversas colaborações que temos vindo a estabelecer com a UEFA. Estamos orgulhosos de anunciar que esta colaboração continuará na temporada 2020/2021, e reafirmamos o nosso compromisso em fazer chegar aos nossos jogadores as experiências mais únicas, no âmbito do futebol".

Guy-Laurent Epstein, Responsável de Marketing e Eventos da UEFA: "a PlayStation® tem sido um parceiro de grande valor para a UEFA Champions League durante mais de 20 anos, e é portanto um prazer enorme, no momento em concluímos mais uma temporada recheada de emoções, anunciar o prolongamento desta parceria por mais três anos. As nossas colaborações de longa data com empresas líderes do setor como a PlayStation® são fundamentais para a UEFA poder promover as suas competições nos quatros cantos do planeta, sobretudo no âmbito digital. Estamos muito satisfeitos por manter esta relação, agora que entraremos num novo ciclo para a UEFA Champions League."

Para celebrar a extensão do patrocínio da PlayStation® à UEFA Champions League, a SIE oferece aos seus fãs a possibilidade de ganhar dois bilhetes para a próxima final da UEFA Champions League, em Madrid, que incluirá viagem e estadia. Basta ir a PlayStation.com/PSFC para ter acesso a como participar. As inscrições para o passatempo já arrancaram, e terminarão no próximo dia 27 de julho.

Competição está disponível apenas nos seguintes países: Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda do Norte, Holanda, Polónia, Noruega, Portugal, Rússia, Espanha, Suécia, Suécia, Suiça e Reino Unido.



