Sony revela novidades sobre a PlayStation 5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) convida todos os jogadores a acompanhar, em direto, no próximo dia 04 de junho, pelas 21h00, a transmissão de "The Future of Gaming", um evento online, que terá uma duração de pouco mais de uma hora, e que dará a conhecer algumas novidades relacionadas com a PlayStation®5.

Jim Ryan, Presidente e CEO da SIE, diz que depois de partilhar as especificidades técnicas da PlayStation®5 e de se ter anunciado recentemente o DualSense, o novo comando sem fios para a PS5, chegou a hora de falar de alguns jogos que irão ser lançados para esta consola da próxima geração.

"Em breve conhecerão os jogos que estarão disponíveis para a PlayStation®5 depois do seu lançamento", afirma Jim Ryan. E acrescenta: "Os jogos que irão chegar à PlayStation®5 representam aquilo que há de melhor na indústria. Todos os estúdios, desde os mais pequenos aos maiores, e dos mais recentes aos mais consolidados, trabalharam arduamente de forma a desenvolver jogos que demonstrem todo o potencial deste hardware".

Estas novidades serão apresentadas durante um evento online, que será transmitido para a semana, no dia 4 de junho, pelas 21h00, nos canais oficiais da PlayStation® na Twitch e no YouTube.

De lembrar que, recentemente, a SIE revelou as primeiras imagens do DualSense, o novo comando para a PlayStation®5, que chegará ao mercado com um microfone embutido e que, em vez do tradicional botão Share, incorpora um novo botão, o Create. Comando chegará ao mercado numa combinação de duas cores.