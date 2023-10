Sony revela novo spot publicitário da UEFA Champions League

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou hoje um novo spot publicitário que une o universo da PlayStation® ao da UEFA Champions League. Este será transmitido durante os jogos do torneio, a partir do próximo dia 24 de outubro.

No vídeo, que celebra o drama imprevisível e extraordinário do futebol e também dos videojogos, é possível ver algumas das personagens mais icónicas de franquias disponíveis para a PlayStation®5. Ellie e Joel, protagonistas da aclamada saga The Last of Us, correm pelo túnel para entregar a bola do jogo a tempo do pontapé inicial. Depois é Astro quem avança até ao círculo central para receber o sorteio do árbitro. Nas imagens é ainda possível ver Kratos e Atreus, de God of War liderarem os fãs com um poderoso golpe da Gjallarhorn. Os Spider-Men Peter Parker e Miles Morales, dois dos protagonistas do recém-lançado Marvel’s Spider-Man 2, também entram em ação neste vídeo, e vêm ao resgate na Nova Iorque da Marvel, salvando um jumbotron durante o momento decisivo de uma partida.

De lembrar que a SIE e a UEFA Champions League iniciaram a sua longa parceria em 1997. E que a Sony Interactive Entertainment é também um parceiro orgulhoso da UEFA Women’s Football.