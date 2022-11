Sp. Braga EGN e Benfica Teleperformance brilham no arranque da eLiga Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dia longo, o da primeira jornada da eLiga Portugal. No Thinking Football Summit, jogaram-se todos os encontros da primeira ronda do Campeonato, com oito jogos realizados em cada grupo.

Dos resultados, de imediato saltam à vista SC Braga EGN e Benfica Teleperformance, as únicas equipas a terminar a primeira jornada 100% vitoriosas.

No caso dos Gverreiros, o adversário de ambas as partidas foi o Portimonense, mas a superioridade dos arsenalistas foi inegável. Após uma vitória por 2-0 na primeira partida, os três vezes campeões da eLiga Portugal venceram por cinco golos sem resposta.

Também o Benfica Teleperformance mostrou uma solidez defensiva assinalável, ao terminar igualmente ambos os jogos com a baliza inviolável. Após um primeiro triunfo por 2-0, nova vitória por 1-0 ditou liderança partilhada com o SC Braga EGN no Grupo B.

Já no Grupo A o equilíbrio foi mesmo a nota de destaque, uma vez que nenhuma equipa foi capaz de terminar o dia com os seis pontos possíveis. No reverso da moeda, apenas o eFCPorto SoccerSoul - a equipa isenta de competição na primeira ronda - não tem pontos conquistados.

No topo da tabela seguem Estoril Praia 22, Marítimo K1CK e Sporting CP, com quatro pontos, seguidos por FC Paços de Ferreira DJE e Rio Ave FC, que empataram a um golo ambos os encontros entre si.

A eLiga Portugal regressa agora no dia 7 de dezembro, para a segunda ronda do Grupo A.